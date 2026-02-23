El contrabando de hortalizas ha afectado la producción agraria en cinco estados del país: Mérida, Carabobo, Lara, Táchira y Trujillo, advirtieron los productores agrarios de estas entidades.

Una de las consecuencias principales del contrabando son las dificultades de los productores para comercializar su producción en el país, explicó el presidente de la Asociación de Productores del Municipio Miranda, en Mérida, Andrés Ramírez.

El dirigente explicó que los precios de los alimentos, especialmente en rubros como zanahorias, tomates, papas, cebollas y frutas pierden valor en la comercialización y los precios de venta quedan por debajo de los costos de producción.

«No es justo que un saco de papas de 50 kilos esté costando entre 15 y 18 dólares, cuando producir un saco de papas hoy día cuesta entre 33 y 35 dólares», explicó.

El representante de los productores agrarios apuntó que, para mejorar los niveles de producción, requieren acceso a créditos en la banca privada o financiamientos gubernamental, indica un reporte de Unión Radio.