La sede de la agrupación coral Canticum Merú, ubicada en la calle Japón de Villa Asia, se transformará en el escenario perfecto para un viaje en el tiempo el próximo viernes 27 de febrero con la presentación de The Beatrex, en un formato de ‘Café Concert’ diseñado para disfrutar de la buena música en un ambiente íntimo y acogedor.

Bajo el título «Una noche con The Beatles», el evento busca recaudar fondos para continuar impulsando la labor artística y pedagógica que Canticum Merú desarrolla en la región.

El concierto iniciará a las 7:00 de la noche y el valor de la entrada es de 5 dólares.

La velada promete no solo un repertorio impecable con los temas más emblemáticos de los «Fab Four», sino también un espacio de encuentro entre amigos, café y buena compañía.

La invitación va dirigida a toda la comunidad de Ciudad Guayana que desee apoyar el arte local mientras disfruta de una ejecución musical de alto nivel.

Los asistentes podrán degustar de un buen café (y otras sorpresas) mientras corean clásicos que marcaron la historia de la música universal.

Para asegurar su asistencia, los interesados pueden apartar sus entradas a través del número telefónico 04143866901.

«Es la cita perfecta para quienes buscan disfrutar de excelente música y, al mismo tiempo, colaborar con el crecimiento de nuestra institución», expresaron representantes de la organización.