En horas de la mañana de este domingo 22 de febrero, fue localizado el cuerpo sin vida del inspector Kevin Paz, funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el municipio San Francisco, estado Zulia.

El hallazgo se produjo en el interior de su vehículo particular, una camioneta Chevrolet Tahoe de color gris, estacionada a un costado de la carretera, específicamente debajo del distribuidor que conduce hacia la fábrica de cemento Vencemos Mara, en las cercanías de la cabecera del Puente sobre el Lago Rafael Urdaneta y adyacencias del Hospital General del Sur.

El cuerpo presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, según las primeras observaciones de la escena.

Oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) arribaron de inmediato para resguardar las evidencias y acordonar el perímetro, preservando la integridad del sitio.

Comisiones del Cicpc y compañeros del inspector fallecido se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las experticias técnicas de criminalística, balística y medicina legal correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis —ajuste de cuentas, venganza personal, crimen pasional o móvil relacionado con sus funciones— y las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El caso genera conmoción en la institución policial zuliana, mientras expertos trabajan para identificar al perpetrador y reconstruir la línea temporal del ataque.