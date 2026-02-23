En horas de la mañana de este domingo 22 de febrero, un bebé de 5 meses identificado como E.J.V. falleció trágicamente electrocutado al tocar un cable de ventilador en una vivienda del sector La Manga, barrio Trina Moreno, municipio San Rafael de Onoto (Portuguesa).

El menor se encontraba bajo el cuidado de una mujer de 34 años, quien lo dejó solo momentáneamente en el cuarto para atender un asunto personal. Al regresar, encontró al niño tendido en el suelo e intentó reanimarlo con respiración boca a boca, sin éxito.

La cuidadora alertó inmediatamente a la madre del pequeño y ambas lo trasladaron de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Eduarda Yustiz, donde ingresó sin signos vitales. Personal médico certificó el deceso por descarga eléctrica.

Investigación policial en curso

Comisiones de la Estación Policial Gral. Tomás Montilla y del Cicpc, Delegación Municipal Acarigua, se presentaron en la escena para recolectar evidencias, inspeccionar el artefacto eléctrico defectuoso y esclarecer responsabilidades.

Las autoridades preliminarmente determinaron que el bebé hizo contacto directo con un cable expuesto del ventilador, sufriendo una descarga letal. Se investiga si existió negligencia grave por abandono temporal del menor y fallas en instalaciones eléctricas domésticas.

Hasta el momento no se han realizado declaraciones oficiales sobre cargos, pero el Ministerio Público fue notificado para supervisar las diligencias. El caso conmueve a la comunidad de San Rafael de Onoto, que exige mayor prevención en hogares con lactantes.