Tres personas fueron asesinadas a balazos dentro de un vehículo en el sector José Félix Ribas, zona 3, parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda, en un hecho que conmociona a esta barriada conocida por su alta conflictividad armada.

El triple crimen ocurrió en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación científica-policial. Funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado Miranda y Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron de inmediato en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, acordonar la escena y recabar evidencias balísticas y forenses.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas, los responsables ni el posible móvil del crimen, aunque fuentes extraoficiales apuntan a disputas territoriales entre bandas como la de Wilexis y grupos rivales como «Los Chicorrios» o «Kandi», que libran una guerra sangrienta por el control de José Félix Ribas.

Comisiones del Cicpc, subdelegación Petare, iniciaron las experticias de campo: inspección vehicular, fotografía científica, recuperación de vainas y trayectoria de impactos. Los cadáveres presentan heridas de arma de fuego a corta distancia, compatibles con ejecuciones selectivas.

José Félix Ribas, el mayor barrio de Petare, acumula decenas de homicidios anuales por pugnas entre megabandas que extorsionan comerciantes, trafican drogas y controlan rutas de transporte ilegal. Recientes enfrentamientos han dejado mototaxistas, delivery y transeúntes como «daños colaterales» de balas perdidas.