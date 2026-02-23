Manuel Aguirre, coordinador del Centro Político Ampliado (CPA), hizo un enérgico llamado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a los diputados del estado Bolívar en la Asamblea Nacional para que esta región sea el epicentro del debate nacional sobre la Reforma de la Ley de Minas.

Aguirre subrayó que Bolívar, donde se concentra más del 96% de la producción minera venezolana, debe liderar la discusión que incidirá directamente en la recuperación económica de Guayana y el Oriente del país.

Participación inclusiva desde Guayana

«Me parece justo que quienes conocemos la producción minera seamos escuchados: empresarios, Fuerzas Vivas, partidos políticos, gremios, jóvenes, universidades», afirmó. «En Guayana entendemos que ‘mina’ significa hierro, oro, aluminio, diamantes, tierras raras y más».

«Es imperativo ordenar definitivamente el Arco Minero», enfatizó Aguirre, señalando la urgencia de reorganizar la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), CVM, Minerven y el Complejo Domingo Sifontes, incluyendo distribución de combustible, permisos y molineros.

Anarquía insostenible en el sur

«Guayana está preparada, el sur de Bolívar está listo para el gran paso, pero debemos debatir», aseguró. «No podemos seguir sosteniendo la gran deuda ecológica contra nuestros ríos, producción eléctrica y fauna que alimenta no solo a Bolívar, sino a todo Venezuela hasta Táchira».

Propuestas listas para el desarrollo

Aguirre concluyó invitando directamente: «Señora presidenta, la convocamos a asumir el debate por Guayana con nuestra gente. Señores diputados regionales y nacionales, hablen por el pueblo».

«Proponemos al estado Bolívar como sede del debate nacional de la Ley de Minas para el desarrollo económico. El CPA tiene propuestas concretas para regresar a Bolívar su grandeza», finalizó.

«Sin organización no hay industrialización. Es hora de que el progreso llegue a nuestro estado», sentenció el líder político guayanés.