El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes que planteará hoy a sus homólogos de la UE el levantamiento de las sanciones individuales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el Consejo de ministros en Bruselas.

«Hoy voy a solicitar que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Porque si el actual Gobierno de Venezuela está dando pasos en la línea que queremos, la UE tiene que mandar una señal clara», indicó Albares a la prensa al llegar a la reunión.

España pidió la palabra en el Consejo para abordar Venezuela. El levantamiento requiere unanimidad de los Veintisiete.

Apoyo a la amnistía y diálogo

Albares celebró la amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional venezolana y urgió a Caracas a «seguir dando pasos». «La UE no puede quedarse fuera de ese diálogo que impulsan EE. UU. y España», dijo.

«Yo hablo tanto con Gobierno como con oposición para un diálogo pacífico y democrático. Europa debe participar», añadió, confiando en «interlocución política a la altura».

Sintonía previa con la UE

El ministro ha consultado con homólogos y la alta representante Kaja Kallas, detectando «sintonía y comprensión». «Todos ven que hay que mandar una señal fuerte: las sanciones son medio de presión», comentó.

Solicitará solo retirar sanciones a Rodríguez —prohibición de entrada y congelación de activos desde 2018 por represión y fraude 2024—, pese a que otros 68 siguen sancionados. «Es chocante que la presidenta arrastre vetos de cuando era vicepresidenta», argumentó, recordando que Maduro nunca estuvo en la lista.

Albares abogó por interlocución europea al nivel estadounidense e instó a «avanzar rápidamente» el proceso para participar plenamente en la transición venezolana.