La aerolínea venezolana Conviasa, a través de un comunicado, informó a sus pasajeros, que debido a la presencia en el mar Caribe del huracán Melissa, se extiende la medida de suspensión de los vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua, hasta el 31 de octubre de 2025.

En las próximas horas, a los pasajeros afectados por esta situación, se les estará notificando a través de correo electrónico la fecha de reprogramación de su vuelo, refirió la empresa estatal venezolana.

«La Aerolínea Bandera de Venezuela, continuará evaluando la evolución del fenómeno climático para garantizar la seguridad en sus vuelos y comunicará cualquier actualización oportunamente a través de sus canales oficiales» , precisa el comunicado.

Para más información pueden comunicarse por el correo electrónico [email protected]