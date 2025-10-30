El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una «consideración constitucional» para quitar la nacionalidad a todo «vendepatria» que «se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir» al país.

Maduro acusó a Leopoldo López de estar «pidiendo que el ejército ‘gringo’ (estadounidense) se meta» en Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar de EEUU en el mar Caribe cerca de la nación petrolera, región donde se prevé que llegue en los próximos días el portaaviones más moderno e importante del país norteamericano.

El mandatario explicó que el objetivo de su solicitud es que el Supremo «autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y a la Constitución», a quien se preste a una invasión.

Bases constitucionales

El jefe de Estado dijo basar su solicitud en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que los venezolanos «tienen el deber de honrar y defender a la patria», así como de «resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación».

No obstante, la Constitución, en su artículo 35, establece que los venezolanos por nacimiento «no podrán privarlos o privarlas de su nacionalidad», y solo la concedida por naturalización podrá revocarse, mediante sentencia judicial.