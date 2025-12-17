Copa Airlines anunció que operará a partir del próximo 20 de diciembre una frecuencia diaria entre Panamá y Maracaibo, mientras mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al «riesgo operacional» asociado.

Tras un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, «la Aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación», indicó un comunicado oficial de Copa.