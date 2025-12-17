La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados «se desarrollan con normalidad», después de que Estados Unidos ordenara «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan» del país suramericano.

A través de un comunicado, la estatal venezolana indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones «continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional».

PDVSA denunció que la industria petrolera ha sufrido sanciones, «sabotajes» y «ataques cibernéticos».

Asimismo, calificó como «actos de piratería internacional» la reciente confiscación de un buque con crudo venezolano por parte de Estados Unidos el pasado 10 de diciembre, acción que tildó de «robo del petróleo».

«Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de Pdvsa, que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano», subraya el comunicado.

La estatal petrolera ratificó su compromiso con la «defensa de la soberanía energética» de Venezuela, el cumplimiento de sus «compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas».