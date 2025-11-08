La Copa América de Béisbol, que debía realizarse en los próximos días, fue oficialmente cancelada.

La noticia se conoció la noche de este viernes, sorprendiendo a los aficionados y selecciones participantes que ya se preparaban para el torneo, explica Líder en Deportes.

Cambios y reprogramaciones fallidas

El certamen había enfrentado varias modificaciones en su planificación. En un principio, parte de los encuentros se jugarían en Venezuela, pero posteriormente se anunció que todo el torneo se trasladaría a Panamá.

Sin embargo, las complicaciones logísticas y de organización terminaron por frenar definitivamente su realización.

La primera voz oficial

La Federación Colombiana de Béisbol fue el primer organismo en confirmar la cancelación, asegurando que los “inconvenientes logísticos” hicieron imposible llevar a cabo el campeonato en las fechas previstas.

Aunque no ofrecieron mayores detalles, otras federaciones de la región respaldaron la decisión.

Consecuencias para las selecciones

La Copa América de Béisbol estaba pautada del 13 al 22 de noviembre, pero con su suspensión, los equipos nacionales no deberán liberar a sus jugadores para las selecciones.

Pese a la frustración que genera entre fanáticos y atletas, la cancelación evitará conflictos de calendario con las ligas locales que se disputan en estas fechas.

Por ahora, se desconoce si el torneo será reprogramado o si quedará suspendido hasta una próxima edición.