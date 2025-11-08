El Gobierno de Dinamarca anunció este viernes (07.11.2025) un acuerdo con dos fuerzas opositoras para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, una medida que ha generado amplio debate en el país nórdico. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria, contempla una excepción: los padres podrán autorizar el uso desde los 13 años en casos específicos.

“Establecemos un nuevo estándar para que nosotros como sociedad podamos proteger a los niños y jóvenes”, expresó la ministra de Digitalización, Caroline Stage, durante una rueda de prensa.

La funcionaria reiteró que la recomendación del Gobierno es mantener a los menores alejados de las redes hasta los 15 años, aunque reconoció que puede haber circunstancias familiares que justifiquen una decisión distinta, explica DW en Español.

Críticas desde la izquierda

No todos los partidos respaldaron la medida. Tres agrupaciones de izquierda decidieron retirarse del acuerdo por considerar que la excepción resta contundencia a la ley.

“Es poco ambicioso frente a los algoritmos dañinos y la dependencia que generan plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram”, manifestó la diputada socialista Lisbeth Bech.

El texto legal se enfocará en las “grandes plataformas” que permiten la creación de perfiles públicos y presentan “riesgos documentados” como diseños adictivos o la difusión de contenido ilegal o perjudicial.

Una tendencia global

La primera ministra Mette Frederiksen, líder socialdemócrata, defendió la propuesta asegurando que busca enviar “una señal clara como sociedad de que debemos cuidar mejor de nuestros niños y jóvenes”.

El gobierno de Dinamarca se suma así a otros países que han adoptado políticas similares, siguiendo el ejemplo de Australia, que en 2024 aprobó una ley para proteger a los menores del uso excesivo de redes sociales.

El nuevo acuerdo refleja un cambio de paradigma en la regulación digital europea, donde cada vez más gobiernos discuten los límites de la tecnología frente a la infancia.