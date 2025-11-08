Los Latin Grammy 2025 prometen una edición más vibrante y diversa que nunca, y Venezuela dirá “presente” por partida doble. La organización confirmó que la exreina de belleza Migbelis Castellanos y el comediante Marko Pérez serán los encargados de conducir el backstage oficial de la gala, un espacio donde convergen las emociones más auténticas de los artistas y donde cada palabra puede convertirse en viral.

Desde Las Vegas, epicentro de la música en español, la dupla venezolana representará al país en la antesala y cobertura detrás de cámaras de la ceremonia, que se celebrará el 13 de noviembre.

Este año, el evento busca conectar más que nunca con el público digital, y por ello, los encargados del livestream serán dos figuras que dominan el lenguaje de las redes y la televisión, explica Diario 2001.

Una dupla que promete chispa y conexión

La elección de Castellanos y Marko no es casualidad. Ella aporta la elegancia y experiencia televisiva, mientras que él representa la autenticidad y frescura de las nuevas audiencias. Juntos, buscarán romper la formalidad de los premios para mostrar el lado más humano, divertido y emocional de los artistas.

Además, su participación simboliza un reconocimiento al talento venezolano que sigue abriéndose espacio en escenarios internacionales, demostrando que el carisma “hecho en casa” sigue conquistando la industria del entretenimiento.

Un reto que los coloca en el mapa global

Conducir el backstage de los Latin Grammy no es tarea sencilla: exige espontaneidad, dominio escénico y nervios de acero para manejar entrevistas de último minuto, cambios de horarios y el paso constante de artistas. Sin embargo, tanto Migbelis como Marko han demostrado tener la habilidad para moverse con soltura entre cámaras, improvisación y emociones al límite.

Para Castellanos, esta oportunidad reafirma su evolución como presentadora internacional, mientras que para Marko representa una consagración mediática después de años construyendo su carrera en Miami y plataformas globales.

El toque venezolano que no pasa desapercibido

Más allá del glamour y los reflectores, la presencia de ambos en la gala es motivo de orgullo para la comunidad venezolana, que continúa exportando talento en diversas áreas del entretenimiento.

Finalmente, su química frente a cámara y su capacidad para generar conversación en redes auguran una de las coberturas más comentadas del año.