El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de la primera actriz María del Carmen Vela Garcés, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, a los 87 años de edad.

Su partida, ocurrida a pocos días de cumplir 88, fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que destacó su legado de más de seis décadas dedicadas al cine, el teatro y la televisión.

Llegada a México en su juventud, Maricarmen Vela se convirtió en un rostro de distinción y elegancia en la pantalla chica, conquistando al público por su presencia y talento natural. Ella testimoniaba una época dorada del entretenimiento mexicano, combinando glamour, carisma y compromiso artístico.

La inolvidable “Tía Gloria”

Generaciones recordarán a Vela por su entrañable papel como Gloria, la tía de Paty, en el legendario programa El Chavo del 8, aunque su trayectoria incluyó decenas de producciones. En la famosa vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños, su personaje simbolizaba la sofisticación y ternura que deslumbraba a Don Ramón y generaba la simpatía del público.

A pesar de su breve aparición, la “Tía Gloria” se convirtió en una figura icónica del universo de Chespirito, recordada por su calidez y naturalidad.

Una artista vigente hasta el final

Más allá de la comedia, Maricarmen Vela destacó en el melodrama televisivo, con participaciones memorables en telenovelas como Lazos de Amor (1995), Mi corazón es tuyo (2014), Abismo de Pasión (2012) y Mujeres de Negro (2016).

En años recientes, siguió activa en series unitarias como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, demostrando su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones.

La ANDA, que la consideraba miembro honoraria, lamentó profundamente su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas, recordando a Maricarmen Vela como una de las damas más queridas y respetadas del teatro y la televisión mexicana.