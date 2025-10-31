La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en su compromiso con la optimización y estabilidad del servicio eléctrico, llevará a cabo este fin de semana labores de mantenimiento preventivo en subestaciones del estado Bolívar.

El sábado 1° de noviembre, desde las 6:00 hasta las 10:00 de la mañana, se realizarán trabajos en la subestación Farallones, beneficiando a los sectores de las parroquias La Sabanita y Agua Salada en el municipio Angostura del Orinoco.

El domingo 2 de noviembre, desde las 6:00 hasta las 9:00 de la mañana, se efectuarán maniobras en la subestación El Callao I, para robustecer el servicio en las localidades de Tumeremo, Guasipati y El Dorado.

Además, se ejecutarán labores preventivas y correctivas en la subestación Vista al Sol, junto con trabajos de control de vegetación para optimizar el sistema eléctrico de la parroquia Vista al Sol, municipio Caroní.

Corpoelec continúa trabajando en el fortalecimiento del sistema eléctrico en cada subestación que suministra energía a los diferentes sectores del territorio bolivarense, con el fin de garantizar la estabilidad y calidad del servicio para los usuarios.