El mundo de la televisión venezolana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz de Radio Rochela, Hilda Elena Fuenmayor a la edad de 54 años, informó su hija Claudia a través de una historia en la cuenta de Instagram de la artista.

De acuerdo a la cuenta especializada ‘Pantalla de Oro’, que registra la época dorada de la televisión nacional, indicó que Fuenmayor estuvo batallando contra un cáncer abdominal que había debilitado su salud.

En 2020, Hilda Elena le descubrieron dos tumores malignos, ubicados entre la zona de la vejiga y la pelvis.

En el mismo mensaje, la primogénita de la artista informó que el velorio de esta se realizaría este viernes, 31 de octubre.

La familia solicitó a los interesados mantenerse atentos a las historias de la cuenta de Instagram de Hilda Elena Fuenmayor para conocer la información actualizada sobre las honras fúnebres.

Al momento de la redacción, todavía se desconocía los detalles.