El secretario general adjunto del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, emitió duras críticas este viernes hacia Estados Unidos, acusándolo de no actuar como un mediador imparcial en la actual crisis entre Líbano e Israel. En un discurso transmitido por medios afines, Qassem afirmó que Washington es el principal patrocinador de la agresión israelí que se ha intensificado en el territorio libanés y en la región circundante.

Qassem reprochó a Estados Unidos por no condenar las más de 5.000 violaciones al alto el fuego cometidas contra Líbano desde noviembre de 2024, y subrayó que la única acción visible ha sido su respaldo a la expansión y fortalecimiento militar israelí. Enfatizó que Israel ha llevado a cabo ataques diarios, incluyendo intensos bombardeos contra presuntos miembros de Hizbulá e instalaciones en los últimos días, que han causado la muerte de al menos 16 personas, la más reciente un viernes reciente en el sur de Líbano.

Presión para desarme

Las declaraciones de Qassem coinciden con la reciente visita al Líbano de Morgan Ortagus, enviada especial de Estados Unidos, cuyo encuentro con altos funcionarios y participación en el mecanismo de supervisión del alto el fuego reflejan el interés norteamericano en mantener la estabilidad aunque bajo una óptica de apoyo a Israel.

En este difícil escenario, Hizbulá mantiene su postura firme en la defensa de Líbano y en rechazar cualquier presión para el desarme, reafirmando que la soberanía y seguridad del país dependen de su capacidad defensiva y la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados.

La continuidad de los ataques israelíes a pesar del alto el fuego, y el respaldo de EEUU a estas acciones, marcan un clima de tensión que amenaza la frágil paz en la región y genera preocupación internacional sobre la escalada de violencia.