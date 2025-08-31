El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez fue el encargado de abrir el camino para la victoria de los Cascabeles de Arizona este sábado, al lanzar seis sólidas entradas en blanco frente a los Dodgers de Los Ángeles.

En su actuación, permitió apenas cuatro imparables, otorgó cuatro boletos y ponchó a cuatro rivales, silenciando la ofensiva californiana en su propio feudo, explica Líder en Deportes.

Este triunfo representó el segundo en la carrera de “E-Rod” frente a los Dodgers, siendo el primero el 12 de julio de 2019 cuando vestía el uniforme de los Medias Rojas de Boston. Con esta salida, Rodríguez dejó su récord en 6-8 tras 24 aperturas en la temporada, y redujo su efectividad a 5.40.

El bate criollo sentenció el marcador

La ofensiva de Arizona también tuvo sabor venezolano. Gabriel Moreno apareció en el séptimo episodio con un elevado de sacrificio que trajo la tercera carrera para los DBacks, ampliando la ventaja en un momento clave del encuentro.

En el noveno inning, Ildemaro Vargas se encargó de poner el broche de oro con un cuadrangular de tres carreras que selló el 6-1 definitivo. El batazo de Vargas no solo sentenció el juego, sino que reafirmó el protagonismo criollo en la jornada.

Aporte decisivo

En total, cuatro de las seis carreras anotadas por Arizona fueron impulsadas por peloteros venezolanos, demostrando el peso del talento criollo en las Grandes Ligas. Vargas dejó su promedio ofensivo en .255 con su segundo jonrón de la campaña, mientras que Moreno continúa sólido con un average de .277.

La actuación de estos tres venezolanos fue determinante para que los Cascabeles se impusieran en el Dodger Stadium, en una noche donde el desierto habló con acento latino.