Anthony Santander comienza a ver señales alentadoras en medio de una campaña marcada por las lesiones. El jardinero venezolano, en su primera temporada con los Azulejos de Toronto, ha atravesado meses de incertidumbre tras ser incluido en la lista de lesionados por molestias en el hombro.

Sin embargo, el equipo canadiense mantiene la esperanza de contar con él en la postemporada, siempre que logren clasificar, informa Líder en Deportes.

Actividad progresiva en el terreno

Antes del primer juego de la serie del fin de semana ante los Cerveceros de Milwaukee en el Rogers Centre, Santander participó en prácticas de bateo y realizó tiros en el terreno. Estas actividades se mantendrán durante todo el fin de semana, y luego viajará con el equipo a Cincinnati para una nueva serie que comienza el lunes.

Si su evolución continúa sin contratiempos, los Azulejos estiman que podría iniciar juegos de rehabilitación a finales de la próxima semana, lo que abriría la puerta a un posible regreso en septiembre.

Una apuesta millonaria

Toronto firmó a Santander en el invierno pasado por cinco años y US$92.5 millones, apostando por el poder ofensivo que mostró en 2024 con los Orioles, cuando conectó 44 jonrones.

Aunque Anthony Santander inició la temporada 2025 con números discretos —.179 de promedio y OPS de .577—, las constantes molestias físicas afectaron su rendimiento hasta que una lesión en el hombro lo obligó a salir de acción.

Refuerzo clave para octubre

De recuperar su nivel, Santander podría convertirse en una pieza clave para el lineup de Toronto en la postemporada. Su regreso no solo fortalecería la ofensiva, sino que también justificaría la inversión realizada por la organización.

Por ahora, el criollo sigue trabajando con disciplina, aferrado a la posibilidad de volver a brillar en el diamante.