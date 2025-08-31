Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara, estado Carabobo, detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana por abuso sexual a una menor de edad.

El organismo de seguridad informó que los efectivos del Servicio de Vigilancia y Patrullaje fueron alertados sobre una situación irregular en el sector La Coromoto.

Al conocer la situación, se trasladaron al lugar y, una vez en el sitio, se entrevistaron con una ciudadana, quien indicó que su “vecino había mostrado sus partes íntimas a su hija de 8 años de edad”.

Los uniformados, tras conocer del hecho, de inmediato procedieron al arresto del aberrado, quien fue identificado como César Enrique García Hincapié.

Se notificó del caso a la Fiscalía N° 22 del Ministerio Público del Estado Carabobo, quien indicó colocar al ciudadano a la orden del tribunal que lo requiere.La Policía de Guacara destacó en su cuenta de Instagram que reafirma su compromiso con la protección de la infancia y adolescencia.