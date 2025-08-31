La selección venezolana de voleibol masculino de mayores logró una histórica clasificación a la final de la Copa Panamericana NORCECA, al superar en un intenso duelo a Colombia por 3-2 (25-22, 28-26, 19-25, 15-25, 15-12).

El encuentro se disputó en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México, y marcó un hito para el voleibol criollo, que nunca antes había alcanzado esta instancia, informa Mindeporte.

Inicio parejo y definición con temple

El primer set mostró paridad entre ambos equipos, con intercambios constantes de puntos. Venezuela logró imponerse gracias a un potente servicio de Ronald Fayola y un bloqueo oportuno de Willner Rivas, cerrando el parcial 25-22 tras un error colombiano en la red.

En el segundo set, Colombia anuló siete puntos de set y empató 24-24, pero un ataque de Rivas y un bloqueo de Moisés Vásquez sobre Andrés Piza sellaron el 28-26 para el 2-0 venezolano.

Reacción cafetera y quinto set decisivo

Colombia ajustó su estrategia y dominó el tercer y cuarto set (25-19 y 25-15), guiada por Miguel Ramírez, Juan Castañeda y Daniel Aponza.

Sin embargo, en el quinto set, Venezuela retomó el control con servicios certeros de Fayola y ataques de Vásquez, logrando una ventaja de 10-6. A pesar de la presión colombiana, un error de recepción tras un ataque de Fayola sentenció el 15-12 definitivo.

Rivas, líder en la malla alta

Willner Rivas fue el máximo anotador venezolano con 16 puntos, seguido por Emerson Rodríguez (15) y Moisés Vásquez (11). Por Colombia, Amaranto y Castañeda sumaron 17 cada uno.

Rivas, capitán del equipo, destacó la actitud del grupo: “Nunca bajamos la cara, ni siquiera en el cuarto set. Entramos con fuerza y ánimo al quinto: salimos a ganar”.

A un paso del oro

Venezuela disputará este domingo a las 10:00 p.m. la final ante México en la Copa Panamericana, buscando coronar su mejor actuación en las siete ediciones del torneo desde 2010.

Su mejor resultado hasta ahora había sido el tercer lugar en 2015, cuando venció a Canadá 3-2 en Nevada, Estados Unidos.