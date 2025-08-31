Funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Policiales y Criminalisticas (Cicpc), detuvieron a un hombre incurso en el intento de femicidio en contra de su pareja sentimental.

La víctima se trata de una adolescente de 17 años, quien mantenía una relación con el aprehendido identificado solo con las iniciales JV.

Trascendió que el pasado viernes 29 de agosto en la calle Tinaquillo, del sector Samanes I, estado Cojedes, el sujeto procedió a rociar gasoil a la menor, con el fin de prenderle fuego, pero los efectivos, tras la violenta situación actuaron de inmediato y lograron evitar que se cometiera un crimen con la jovencita.

Durante el procedimiento, agentes incautaron un teléfono marca Redmi, modelo Note 13 Pro, color negro, que se presume era propiedad del agresor.

El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público del estado Cojedes, quienes darán curso a las diligencias de ley en el marco de lo tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Las autoridades se encuentran abocadas a concientizar a la ciudadanía para que se eviten actos violentos en las relaciones de pareja, así como el resguardo a menores de edad, que por inexperiencia pueden incurrir en delitos.