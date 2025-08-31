La comedia romántica “Un viaje de película”, dirigida por el cineasta venezolano Carlos Daniel Alvarado, continúa su ascenso en el circuito internacional al presentarse esta semana en el Venice Production Bridge, espacio dedicado a la industria dentro del prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia.

Esta participación consolida la presencia del largometraje en los mercados cinematográficos más influyentes del mundo.

Del Caribe a Europa: un recorrido exitoso

Tras haber despertado el interés de programadores y agentes de ventas en el Marché du Film del Festival de Cannes en mayo, la película suma ahora un nuevo hito en su camino hacia el estreno oficial.

La proyección en Venecia representa una vitrina clave para el cine venezolano, que busca posicionarse con propuestas frescas y emocionalmente resonantes.

Elenco estelar y paisajes inolvidables

Protagonizada por José Ramón Barreto, Jhon Guitian, Karla Viera y Adriana Marval, la cinta narra la historia de cuatro estudiantes de cine que emprenden un proyecto documental.

Asimismo, su travesía toma un giro inesperado con la llegada de una reconocida actriz internacional, desencadenando una aventura entre paisajes paradisíacos, enredos románticos y momentos de autodescubrimiento.

Estreno nacional: 6 de noviembre de 2025

“Un viaje de película” llegará a las salas de cine venezolanas el próximo 6 de noviembre, prometiendo risas, emociones y una celebración de la identidad nacional.

Bajo la dirección de Alvarado, el filme se perfila como una carta de amor al cine, a la juventud creativa y a los paisajes que definen a Venezuela.