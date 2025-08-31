A través de la Misión Nevado, llevaron jornada de atención veterinaria totalmente gratuita en el municipio Bolivariano Gral. Domingo Antonio Sifontes.

La jornada estuvo a cargo de la coordinadora del estado Guayana Esequiba, Karen de León, con el apoyo de la primera combatiente del municipio Sifontes, coordinadora municipal Deisy Florentino, juanto a el personal de la alcaldía, la cual se realiza por segundo día consecutivo en la sede del portón rojo de la alcaldía de Sifontes.

En la misma se aplicó: Consulta, evaluación, orientación, desparasitación y vacunación antirrábica.

Habitantes del municipio agradecieron primeramente a Dios, al alcalde Vicente Rojas y a la Misión Nevado por tan gran ayuda para estas mascotas que lo necesitan.

Una jornada nunca vista en el municipio para atención a las mascotas, ofreciendo atención y medicamentos gratuitos. (Prensa Alcaldía Bolivariana de Sifontes).