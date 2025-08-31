Los dientes del tiburón, considerados entre las herramientas más afiladas de la naturaleza, podrían estar perdiendo su eficacia ante un enemigo silencioso: la acidificación de los océanos.

Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Marine Science advierte que el cambio en el pH marino, provocado por el aumento de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, está deteriorando la estructura dental de estos depredadores.

Un experimento con dientes desechados

Investigadores de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, en Alemania, analizaron dientes de tiburón de arrecife de punta negra recolectados en un acuario.

De los ejemplares obtenidos, 16 dientes intactos fueron sometidos a condiciones de pH distintas (8,1 y 7,3) durante ocho semanas en tanques de 20 litros. Otros 36 dientes se utilizaron para medir cambios en la circunferencia antes y después del experimento.

Los resultados fueron contundentes: los dientes expuestos al pH más bajo mostraron grietas, agujeros, corrosión en las raíces y una degradación estructural evidente. “Son armas diseñadas para cortar carne, no para resistir la acidez del océano”, explicó Maximilian Baum, uno de los autores del estudio.

Un futuro más ácido y más costoso

Actualmente, el pH medio de los océanos es de 8,1, pero se estima que para el año 2300 podría descender a 7,3, lo que implicaría una acidez casi diez veces mayor.

Aunque los tiburones tienen la capacidad de regenerar sus dientes, los investigadores advierten que este proceso podría volverse más costoso energéticamente en aguas más ácidas.

Sebastian Fraune, uno de los firmantes del estudio, señaló que los tiburones vivos remineralizan o reemplazan los dientes dañados, aunque advirtió que “el coste energético de este proceso probablemente aumenta en aguas acidificadas”.

Un llamado a la conciencia ambiental

Aunque el estudio se centró en dientes no vivos, los hallazgos plantean preocupaciones sobre la resiliencia de los tiburones en un ecosistema marino cada vez más alterado.