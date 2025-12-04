Cuatro producciones musicales de artistas venezolanos fueron incluidas en la lista de los 50 mejores álbumes en español de 2025 publicada por Rolling Stone.

Los trabajos de Danny Ocean, Joaquina, Rawayana junto a Bomba Estéreo, y Elena Rose lograron figurar en un ranking dominado este año por el argentino Milo J.

“Babylon Club”: tropicalismo, nostalgia y reconexión

El disco Babylon Club, de Danny Ocean, lanzado en julio, se posicionó en el puesto 17 del listado, explica El Nacional.

Por otro lado, la revista describió el álbum como “una pausa sonora” que combina sol tropical, nostalgia del exilio y ganas de reconectar, con ritmos afrocaribeños, pop y reggae que mantienen la identidad musical del artista.

Joaquina entra con fuerza con su álbum debut

En el puesto 25 aparece Al romper la burbuja, el álbum debut de Joaquina, reconocido por su tono íntimo e introspectivo. Rolling Stone destacó que se trata de “un material vulnerable y lleno de letras honestas” que reflejan la búsqueda personal de la joven artista, a quien consideran una de las voces más prometedoras del pop en español.

Rawayana y Bomba Estéreo fusionan universos

La colaboración Astropical, de Rawayana y Bomba Estéreo, ocupa el puesto 28 gracias a su eclecticismo sonoro. La revista lo describió como “un viaje desde Acuario hasta Leo”, una travesía musical que explora la amplitud del universo a través de ritmos y atmósferas diversas.

Elena Rose cierra el grupo venezolano

Asimismo, el álbum debut de Elena Rose, titulado Bendito verano, se ubicó en el puesto 49. Para la publicación, este trabajo representa “un manifiesto de vulnerabilidad”, una obra nacida desde lo profundo que marca una nueva etapa en la carrera de la cantautora tras un proceso de reinvención personal.

El panorama general del listado

La vida era más corta, de Milo J, lidera la selección anual, seguido por Ultra Sodade, de Kevin Kaarl; Cancionera, de Natalia Lafourcade; Spanish Leather, de Guitarricadelafuente; y LUX, de Rosalía.

Finalmente, otros álbumes destacados en el Rolling Stone 2025 incluyen Papota, de CA7RIEL & Paco Amoroso; DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny; Cosa nuestra: Capítulo 0, de Rauw Alejandro; y Seco, de Ricardo Arjona.