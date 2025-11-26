El Gobierno cubano emitió este martes una dura advertencia contra Estados Unidos, asegurando que busca el «derrocamiento violento» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a través del uso de la fuerza militar.

En una declaración oficial, el canciller Bruno Rodríguez criticó el «despliegue militar» estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, alertando que esta escalada podría constituir un «crimen internacional de primer orden».

Rodríguez cuestionó el pretexto oficial de Washington para esta acción, que es combatir el narcotráfico, y calificó esta justificación como una «mentira insostenible», advirtiendo que la concentración de medios navales y su poder destructivo están orientados a causar un escenario de violencia e inestabilidad inimaginable en el hemisferio.

Mientras tanto, diversas aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia Venezuela desde el sábado, tras un aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. que insta a «extremar la precaución» al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.

La isla caribeña, histórica aliada de Caracas, ratificó que no puede aceptar legal ni moralmente los supuestos pretextos de Estados Unidos para una eventual agresión militar contra Venezuela.

Además, el reciente cumpleaños de Nicolás Maduro coincidió con una carta de apoyo enviada por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien expresó confianza en que Caracas «saldrá victoriosa» frente a lo que califican de “nuevas amenazas imperiales”.