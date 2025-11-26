El presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó duras críticas este martes contra el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien calificó de «imbécil» y de tener «ínfulas de conquistador» en medio de un clima de tensión creciente entre Caracas y Washington.

Durante una marcha chavista transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de estar directamente vinculado al narcotráfico.

Estas afirmaciones se producen apenas un día después de que el Departamento de Estado norteamericano designara oficialmente al Cartel de los Soles como un grupo terrorista extranjero, señalando al presidente Nicolás Maduro y a altos mandos militares venezolanos como líderes de esa estructura, acusación que Caracas califica de «invento».

El dirigente advirtió que Estados Unidos busca «robarse los recursos naturales de Venezuela» y llamó a la resistencia firme ante la presencia militar inédita del Pentágono cerca de las costas venezolanas bajo la justificación de combatir el narcotráfico.

En cuanto a las restricciones aéreas decretadas tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense debido a un incremento de actividad militar, Cabello subrayó que las aerolíneas que cancelaron vuelos en Venezuela tienen un tiempo límite para reanudar operaciones y que «quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado».

Estas declaraciones reflejan un momento de alta tensión diplomática y militar entre ambos países que podría profundizarse en los próximos días.