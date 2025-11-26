Familiares de presas políticas en Venezuela y defensores de derechos humanos denunciaron este martes ante la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas lo que calificaron como «violencia política basada en género» que sufren al menos 178 mujeres en detención, según el conteo de sus representantes.

La protesta, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue liderada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), que entregó una carta dirigida a la oficina de ONU Mujeres en Caracas. En ella, solicitaron incluir las condiciones de las «presas políticas venezolanas dentro de sus prioridades globales sobre violencia basada en género».

Clipp pidió también a la ONU que interceda ante el Estado venezolano para la liberación inmediata e incondicional de todas las detenidas por razones políticas y que se incorpore un apartado especial sobre Venezuela en los informes de ONU Mujeres.

Carla Da Silva

El documento enfatiza que estas mujeres padecen “vulneraciones de la dignidad e integridad”, permaneciendo detenidas en condiciones que violan gravemente sus derechos fundamentales.

Miriam Marrero, madre de la detenida Carla Da Silva, denunció que los familiares son también víctimas de maltrato constante por las autoridades y describió esta situación como “una cadena de personas sufriendo todo lo que pasamos”.

El caso de su hija, recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Miranda, es emblemático. Fue detenida presuntamente “por culpa por asociación”, debido a su relación con una persona implicada en un supuesto plan de invasión militar.

Mientras tanto, la ONG Foro Penal contabiliza 884 presos políticos en Venezuela hasta noviembre de 2025, entre ellos 116 mujeres, cifra que desmienten el presidente Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab, quienes aseguran que todos cometieron delitos y niegan que haya presos por motivos políticos.