En el marco de la “Operación Zaraza”, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) abatieron a tres presuntos miembros del grupo delictivo organizado (GEDO) “El Fiebre” tras un enfrentamiento armado en el sector rural La Peña, municipio Leonardo Infante, estado Guárico.

La acción fue producto de labores de inteligencia ejecutadas por el Grupo de Acciones de Comando (GAES-34) del Comando Nacional Antidrogas (CONAS) y la Unidad de Respuesta Rápida (URRA) de combate Guárico IV, que detectaron la presencia del grupo armado en la zona.

Durante el intercambio de disparos, resultaron mortalmente heridos Kleiber José Castro Farios, Yosner Adrián Escalona Treno y Daikevin Gregorio Guirigay Godoy, quienes fueron trasladados al ambulatorio Médico Rural de Espino, donde ingresaron sin signos vitales.

En el lugar del operativo se incautó un arsenal compuesto por un fusil FAL, un AK47, un AR15, una pistola Taurus, dos escopetas, además de 45 cartuchos sin percutir, ocho cargadores, dos antenas satelitales Starlink y un panel solar.

El Ministerio Público fue notificado para el procedimiento legal correspondiente, se presume que el trío de antisociales tenía que ver con una serie de hechos delictivos perpetrado en diferentes sitios de esta localidad.