Desde primeras horas de este lunes, una amplia comisión mixta conformada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio de Investigación Penal (SIP-PBA) y otras direcciones de seguridad ciudadana, llevaron a cabo un operativo en la población de Santa Rita, estado Aragua.

El despliegue, conocido como parte de la lucha contra grupos delictivos organizados, se centró en la zona rural denominada “Las Letras”, caracterizada por un alto número de viviendas improvisadas e inconclusas.

Al notar la presencia policial, los delincuentes que allí operaban respondieron con disparos, iniciándose un enfrentamiento armado que dejó como saldo al menos un funcionario herido, identificado como Wilfredo Rangel, primer oficial adscrito al SIP-PBA.

Aunque se menciona que otros dos efectivos del Cicpc pudieron resultar heridos, esta información no ha sido confirmada oficialmente. Tras varias horas de enfrentamiento, alrededor de las 2:00 p.m., el grupo de seguridad logró controlar la situación.

Como resultado del operativo, seis sujetos relacionados con actividades criminales fueron abatidos en el sitio, mientras que más de 100 funcionarios participaron en la intervención.

Se espera que las autoridades emitan un balance oficial para ampliar detalles del procedimiento y refuercen las medidas para garantizar la seguridad en la zona.