Este pasado lunes en las adyacencias del Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, una mujer de aproximadamente 71 años falleció tras ser atropellada por un motorizado que se dio a la fuga.

El accidente ocurrió cerca de las 12 del mediodía en la pasarela del centro hospitalario, cuando la ciudadana fue arrollada. Por el momento, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Los presentes en el lugar lamentaron lo sucedido y denunciaron la falta de responsabilidad del conductor que huyó tras el incidente, dejando sin atención inmediata a la víctima.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y localizar al responsable de este fatal accidente.

Este caso ha generado conmoción entre los residentes de la zona, quienes exigen mayor vigilancia y políticas de seguridad vial para prevenir tragedias similares.

Al lugar llegó una comisión de la Policía Nacional de Tránsito que se encargo de hacer las averiguaciones respectivas que incluye la identificación del propietario de la motocicleta y de la víctima.