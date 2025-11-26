El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará hoy miércoles a Santo Domingo para una visita oficial orientada a fortalecer la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico, informó la embajada del país norteamericano.

El presidente dominicano, Luis Abinader, adelantó que Hegseth llegará al mediodía (16:00 GMT) para reunirse con autoridades locales y continuar afinando “los esfuerzos conjuntos” en materia de seguridad y combate a delitos transnacionales.

Esta visita ocurre en un contexto de aumento en la actividad militar estadounidense en el mar Caribe, donde Washington mantiene un despliegue significativo con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico, aunque genera tensiones regionales y preocupación en gobiernos vecinos.

La agenda de Hegseth incluirá la revisión de operaciones conjuntas, el intercambio de inteligencia sobre redes criminales y la evaluación de rutas utilizadas para el tráfico ilícito de drogas, esfuerzos que se consideran fundamentales para la seguridad hemisférica.

El arribo del secretario de Guerra se da pocos días después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, señalando vínculos con el Gobierno venezolano, hecho que ha agudizado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.