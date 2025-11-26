La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha sido víctima de diversos tipos de violencia debido a su lucha por la «libertad» de Venezuela, denunció este martes su hija y representante personal, Ana Corina Sosa, en un foro con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sosa relató que Machado ha sido calificada de “radical, loca”, acusada de terrorismo y traición a la patria, además de haber sido agredida físicamente, perseguida durante años y hasta secuestrada. Según su hija, lleva más de doce años sin poder salir del país y un año y medio en situación de clandestinidad, enfrentando amenazas constantes a su vida e integridad.

“Hace dos años que no la veo y cualquier persona que la apoye termina desaparecida, en prisión o exiliada”, aseguró Sosa, reflejando las dificultades y riesgos que afrontan quienes colaboran con la líder.

Machado fue inhabilitada políticamente para las elecciones presidenciales de julio de 2024, y el Comité Nobel noruego reconoció su trabajo por promover «los derechos democráticos del pueblo venezolano» y su lucha por una transición justa y pacífica desde la dictadura hacia la democracia.

El galardón resalta a Machado como un ejemplo de valentía civil en América Latina, unificadora de una oposición dispersa y símbolo de esperanza democrática en tiempos difíciles.

Este reconocimiento llega en un momento crítico para Venezuela, donde la represión política y las violaciones a derechos humanos son una constante denunciada por organizaciones internacionales y opositores.