La ciudad de Maturín vibró al ritmo del vóleibol de los chamí-viejos cincuentones y un poquito más, de la IV parada de la IV edición del Liga Oriental de Voleibol máster +50.

Todos los partidos se realizaron en el gimnasio de la UDO Freddy «Bomba» Campos, donde el público abarrotó las gradas, apoyando a sus respectivos equipos en esta IV parada donde los protagonistas han vuelto a demostrar un alto nivel competitivo y compromiso de todos los equipos participantes, quienes dieron el todo por el todo en cada partido disputado dejando mucho que desear en esta hermosa disciplina.

Varios equipos ganaron sus compromisos, aumentando sus sets de averaje, faltando 2 paradas más que serán la de Cumaná, 31 de octubre y 1 de noviembre, además semifinal y final en Puerto Ordaz en diciembre.

Cabe destacar el esfuerzo y la actitud de los equipos presentes en esta cita deportiva, marcada por un calor en tierras monaguenses, y que a pesar de las adversidades climáticas todos demostraron espíritu deportivo y un excelente nivel de juego.

La organización del evento quiso agradecer de corazón a todos los equipos participantes por su destacada actuación para contribuir, al éxito y crecimiento de la Liga Oriental de Vóleibol Máster + 50.

Las delegaciones que asistieron a este evento fueron: Caripe Máster Vóley, Guerreros de Angostura, Santemakatu Vóleibol Club de Carúpano, Piratas de Anzoátegui, Fundación Caroní Máster Las Picúas, Máster +50 Sucre, Fundación Bolívar Máster «Los Muñecotes» Fundación Máster Las Parcelas y los anfitriones Mastervol Monagas.

La invitación quedó ampliada para la ciudad de Cumaná la primogénita del continente Americano, el recinto deportivo 26 de Octubre, ubicado en el sector Cumanagoto, y el Gym de la paz de la urbanización Brasil. La cita será Dios mediante en tierras sucrenses.