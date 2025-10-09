Portuguesa se alzó con el Campeonato Nacional de Vóleibol Femenino sub-19 al vencer el domingo a Caracas en el gimnasio José Miguel Pandares de San Carlos, estado Cojedes, en el encuentro final del torneo.

El evento tuvo como objetivo conformar el seleccionado nacional sub-19 para escoger al sexteto nacional que competirá en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho en noviembre próximo.

Un total de 45 encuentros, correspondientes a la ronda eliminatoria y 8 de eliminación directa, se disputaron entre los 20 equipos participantes para definir al campeón.

Camino exitoso

Las representantes del estado portuguesa iniciaron su camino al título como líderes del grupo A, donde terminaron invictas ganado 12 sets y cediendo 2 en fase eliminatoria, dejando registro de cuatro victorias en igual número de partidos.

En cuartos de final superaron 3-2 (25-22, 24-26, 21-25, 25-20,15-0) a Miranda y en semifinales doblegaron 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) sin mayor complicación a Carabobo.

Por su parte, la representación de Caracas mostró nivel y aspiraciones al título en la ronda clasificatoria al liderar el Grupo D de forma perfecta, sumando cuatro victorias sin derrotas, tras ganar 12 sets y ceder uno solo en esta instancia.

En cuartos de final derrotaron 3-1 (25-16, 22-25, 25-23,25-14) a Bolívar y en semifinales también liquidaron 3-0 (25-15, 25-22, 25-14) a Zulia.

En el duelo decisivo por el título de Campeonato Nacionales sub-19, el sexteto portugueseño se llevó el partido ante el equipo capitalino con marcador de 3-1 (25-18,14-25,15-18,25-16).

El tercer lugar del podio fue para Zulia que blanqueó 3-0 (25-12, 25-14, 26-24) a Carabobo.

Equipo ideal

El conjunto ideal quedó conformado por Andrea Páez (Caracas) en la posición uno, Diana Prato (Portuguesa) en la posición dos, Ancrys Urdaneta (Zulia) en el puesto tres, Nisbelys Moreno (Caracas) en el puesto cuatro, Amanda Pacheco (Carabobo) puesto cinco, y Mariángel Méndez en el puesto seis respectivamente.

Asimismo, la portugueseña Raibeth Artigas recibió la distinción de Jugadora Más Valioso del torneo.