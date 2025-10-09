El anuncio de Elon Musk, dueño de empresas como Tesla, SpaceX y la red social X, sobre el desarrollo de un videojuego completamente generado por inteligencia artificial (IA) ha reavivado el debate sobre el papel de la IA en la industria del entretenimiento digital.

El empresario adelantó que el primer título creado íntegramente con la IA de Grok estará disponible antes de que finalice 2026, según publicó en su red social X. Este proyecto, a cargo del estudio de juegos de xAI, busca, en palabras del propio Musk, «hacer que los juegos vuelvan a ser geniales».

Cómo ha impactado el avance de la inteligencia artificial al desarrollo de videojuegos

La iniciativa de xAI se suma a una tendencia creciente en el sector, donde la inteligencia artificial ya se utiliza como herramienta de apoyo para los desarrolladores.

Casos recientes incluyen el modelo Muse de Xbox, que permite la generación de secuencias de juego, y las propuestas de Ubisoft como los NFT Niji Warrior, avatares digitales que memorizan y evalúan las decisiones colectivas de los jugadores.

Sin embargo, la propuesta de Musk va un paso más allá al plantear un videojuego cuyas secuencias serán generadas exclusivamente por el modelo Grok.

Aunque el empresario no ha revelado detalles sobre la trama, el género o la fecha exacta de lanzamiento, sí respondió a una publicación que mostraba un video de un juego de disparos en primera persona, lo que sugiere una posible dirección para el proyecto. ¿Por qué el uso de IA genera ruido en la industria de los videojuegos?

El contexto en el que surge este anuncio es complejo. La industria de los videojuegos atraviesa una crisis marcada por despidos masivos y el cierre de estudios desarrolladores. Una de las causas identificadas es la adopción de inteligencia artificial generativa en sustitución de personal en determinadas áreas, una tendencia que comparten las grandes tecnológicas. No obstante, la IA para algunos se percibe como un recurso valioso para potenciar la creatividad y optimizar procesos. La preocupación por el impacto de la IA en el empleo y la ética profesional es palpable entre los desarrolladores. Según una encuesta realizada durante la Game Developers Conference, uno de los principales eventos del sector, el 84% de los más de 3.000 desarrolladores consultados manifestó inquietud por el uso ético de la IA generativa.



Las áreas de narrativa y control de calidad figuran entre las más vulnerables. Un participante anónimo de la encuesta expresó: “Creo que reemplazar el trabajo de alguien es una preocupación genuina. La IA debería usarse para mejorar las capacidades, no para reducir la fuerza laboral”.