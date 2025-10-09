Dos personas perdieron la vida de manera inmediata tras una colisión entre una motocicleta y un camión cisterna en la avenida Manuel Piar, en San Félix, a la altura del sector Los Mangos, cercano a la entrada de la urbanización Nueva Chirica.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del miércoles, cuando los ocupantes de la moto impactaron violentamente contra el vehículo cisterna. Ambos fueron expulsados de la motocicleta; la mujer quedó agonizando en el pavimento mientras el hombre falleció en el acto.

A pesar de la pronta llegada de los paramédicos del VEN911, la joven no resistió las graves heridas que sufrió en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Testigos intentaron ayudar a los afectados sin lograr evitar la tragedia. Autoridades de los cuerpos policiales se presentaron en el sitio, acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones.

Oficiales de la Policía Nacional de Tránsito están realizando las averiguaciones preliminares y no descartan que la imprudencia y la alta velocidad, común en motociclistas de la ciudad, hayan sido factores determinantes en este fatal siniestro.

Este hecho volvió a llamar la atención sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar conductas responsables para evitar más pérdidas humanas en las vías de San Félix y el estado Bolívar.