Daddy Yankee, ‘The Big Boss’, ha sorprendido al mundo al unirse al aclamado productor argentino Bizarrap en su más reciente producción: la «BZRP Music Session #0/66».

Tras una breve espera, el productor logró lo «impensable»: contar con el ícono puertorriqueño en una sesión que se siente como un poderoso desahogo musical.

En esta nueva entrega, Daddy Yankee se monta sobre una base de reguetón y electrónica, un estilo que evoca la esencia de su popular éxito «Llamado de Emergencia» y marca un claro regreso a las raíces de su sonido.

Este lanzamiento se enmarca dentro de una serie de estrenos de Bizarrap y llega poco después del regreso de Yankee a los escenarios en los Billboard de la Música Latina 2025.

El «astro de la música» también compartió una reflexión profunda con Billboard sobre su momento personal y artístico.

«El cambio personal, espiritual, en mi fe, sin duda me siento bien en mi corazón. Cada persona tiene un propósito y diseño diferente. Todo el mundo tiene un propósito que hacer en sus vidas, y el mío fue este camino: ir de frente en la cultura popular, anunciando el Reino, eso es un reto. Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente», expresó Daddy Yankee.