El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y la plataforma audiovisual estadounidense Peacock han unido fuerzas para presentar una nueva docuserie que promete explorar a fondo el fenómeno del reguetón.

La serie, titulada «Reggaeton: The Sound that Conquered the World» (Reguetón: el sonido que conquistó el mundo), se estrenará el 3 de octubre y contará con la participación de algunas de las mayores estrellas del género, como Karol G, Bad Bunny e Ivy Queen, según informó la revista Variety.

Un viaje a los orígenes del reguetón

La docuserie, compuesta por cuatro capítulos, se adentra en los orígenes del reguetón, ofreciendo comentarios y perspectivas de figuras icónicas del género.

Daddy Yankee, quien actúa como productor ejecutivo, ha reunido a un elenco estelar que incluye a Bad Bunny, Ivy Queen, J Balvin y Karol G, entre otros.

La dirección está a cargo de Omar Acosta, un realizador puertorriqueño nominado cuatro veces al premio Emmy, conocido por su trabajo en el documental de hip-hop ‘Mixtape’.

Evolución y éxito global

«Reggaeton: The Sound that Conquered the World» no solo se centra en los inicios del reguetón en Puerto Rico, sino que también explora su evolución hasta convertirse en un fenómeno cultural y comercial a nivel mundial.

La serie promete ofrecer una visión profunda y detallada de cómo este género musical ha influido en la industria musical global y en la cultura popular.

Daddy Yankee se expande al mundo literario

Además de su incursión en el mundo audiovisual, Daddy Yankee ha anunciado que lanzará su primer libro en abril de 2025.

Titulado ‘ReaDY! El Poder de Cambiar Tu Historia’, el libro promete compartir numerosas experiencias personales, testimonios de vida y lecciones aprendidas a lo largo de su carrera.

Este proyecto literario se suma a la ya impresionante trayectoria del artista, consolidándolo como una figura influyente tanto en la música como en otros ámbitos creativos.

Con esta docuserie y su próximo libro, Daddy Yankee continúa demostrando su capacidad para innovar y expandir su influencia más allá de la música, ofreciendo a sus seguidores nuevas formas de conectarse con su historia y su arte.