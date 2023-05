Daniel Bolívar es un ex escolta militar a quien el año 2013 le cambió la vida. Tras un aparatoso accidente automovílistico, Daniel perdió su pierna izquierda, hecho que aún no termina de comprender, pero sigue con la tarea de superarlo.

«Perder mi pierna fue un número de emociones que a día de hoy aún no puedo comprender, pero tuve que superarlo, no podía quedarme estancado pensando en mi nueva discapacidad», dijo Bolívar en entrevista con el equipo de Nueva Prensa Digital.

El camino de superación no ha sido fácil para Daniel, por lo que se ha tenido que sujetar del deporte para encararlo.

Después del accidente, Daniel Bolívar incursionó en el ciclismo y beach tenis, hasta formarse como entrenador personal, área en la que se desenvuelve actualmente.

Sus inicios deportivos empezaron en el ciclismo de montaña, pero luego se cambió a ciclismo de ruta. Comentó que para ese entonces aún no contaba con una prótesis en buenas condiciones.

Fue gracias a un centro ortopédico de Caracas que consiguió una prótesis en condiciones, lo que ha permitido que se le abran otras puertas deportivas.

«Un año después de mi accidente puede conseguir una prótesis que me permite hacer todos los deportes que me gustan y me toca hacerle mantenimiento con un médico ortopédico ubicado en Caracas», enfatizó Bolívar.

Daniel recibió su título como Personal Trainer en la Federación Internacional de Fisicoculturismo o por sus siglas en inglés IFBB, profesión que mantiene a día de hoy.

Su prótesis debe recibir mantenimiento de manera anual, por lo que siempre se encuentra a la disposición de cualquier persona que desee hacer cualquier actividad deportiva.

Su cuenta de Instagram es @bionic.men y su número telefónico 0412.842.40.38