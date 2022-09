Ciudad Guayana. La Carta de Jamaica es un texto dictado por el político y militar Simón Bolívar a su secretario Pedro Briceño Méndez el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, capital de la colonia británica de Jamaica, en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen británico residente en Falmouth, cerca de Montego Bay.

En la carta, cuyo título era Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla, Bolívar expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República de Venezuela en el contexto de la independencia de Venezuela. Bolívar pretendía atraer a Gran Bretaña y al resto de potencias europeas hacia la causa de los patriotas independentistas americanos.

En inglés y español

La edición en inglés de la carta se titula A friend y, en español, Un caballero de esta isla. Se publicaron dos ediciones en inglés: en 1818 en The Jamaica Quarterly Journal and Literary Gazette y en 1825 en The Jamaica Journal and Kingston Chronicle. La primera publicación conocida de la Carta en español apareció impresa en 1833, en el volumen XXI, Apéndice, de la Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador, compilada por Francisco Javier Yánez y Cristóbal Mendoza.

El original más antiguo que se conocía era el manuscrito borrador de la versión inglesa conservado en el Archivo General de la Nación (Bogotá), en el fondo Secretaría de Guerra y Marina, volumen 323. No se había podido localizar el manuscrito original español, hasta que el 4 de noviembre de 2014 se informó del hallazgo en un archivo ubicado en Ecuador del manuscrito original en idioma español del documento.

En la carta, Bolívar justifica la rebelión de los criollos «patriotas» de la América española y hace un llamado a continuar la lucha para alcanzar la independencia (ya que «rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí la victoria»). Para ello, Bolívar recurre a dos argumentos.

Contrato social

El primero se refiere a la ruptura, por parte de la Monarquía, del contrato social, supuestamente pactado entre la Corona española y «los descubridores, conquistadores y pobladores de América» en tiempos de Carlos V (es decir, al inicio de la formación del Imperio en América), según el cual éstos tenían derecho a dirigir los nuevos territorios, mientras la Corona se reservaba únicamente el «alto dominio» (como si se tratara de una propiedad feudal).

Este contrato, según Bolívar, fue roto por la Corona —especialmente por la nueva dinastía de los Borbones— al imponer «leyes expresas que favorecen exclusivamente a los naturales del país originarios de España en cuanto a empleos civiles, eclesiásticos y de rentas» en detrimento de los criollos —los «naturales» que se han visto despojados «de la autoridad constitucional que les daba su código»—.

El segundo argumento se refiere a la política represiva adoptada por la Regencia, primero, y por Fernando VII, después (tras volver a asumir sus poderes absolutos en abril de 1814), respecto a las «juntas» americanas que se habían proclamado independientes tras las sucesiones de Bayona (la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII a favor de Napoleón en mayo de 1808) y la posterior disolución de la Junta Suprema Central a principios de 1810, sustituida por una Regencia.

Política represiva

Según Bolívar, esta política represiva había convertido a España de madre patria (que la Constitución de 1812 ha reconocido, al menos en teoría, a los criollos como españoles en igualdad de derechos que los peninsulares) en madrastra.

Antes, afirma Bolívar, «todo lo que formaba nuestra esperanza, nos venía de España, pero ahora sucede lo contrario… y se nos quiere volver a las tinieblas… ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos».

