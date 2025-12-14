La Corte Suprema autorizó al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) a realizarse una ecografía en la sede de la Policía Federal donde cumple condena, para evaluar la necesidad de una cirugía por hernia inguinal bilateral.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, aprobó que el examen se haga con equipo portátil de ultrasonido en el cuarto donde Bolsonaro está custodiado. Respondió así a pedido de la defensa para permitir salida al hospital.

De Moraes aclaró que visitas de médicos registrados no requieren comunicación previa, si cumplen disposiciones legales previas.

Salud del exmandatario

Bolsonaro, de 70 años, padece crisis esporádicas de hipo, cáncer de piel incipiente y secuelas abdominales de puñalada en 2018 durante campaña presidencial.

Condenado a 27 años de prisión, está en la Policía Federal desde finales de noviembre, tras intentar remover tobillera electrónica con soldador impuesta por el Supremo.

La defensa y familia insisten en prisión domiciliaria humanitaria por reiterados problemas de salud.