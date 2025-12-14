El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consideró vital que las negociaciones sobre el plan de paz en Berlín arrojen resultados, tras confirmar reuniones con emisarios del presidente Donald Trump en la capital alemana.

«Los próximos días estarán llenos de diplomacia. Es de vital importancia que esta dé resultados. Cuento con el apoyo de nuestros socios», señaló en redes sociales, agradeciendo ayuda recibida. «Ucrania necesita una paz en términos dignos, y estamos dispuestos a trabajar de la manera más constructiva posible», añadió, tras denunciar más de 1.500 drones suicidas rusos, 900 bombas guiadas y 46 misiles esta semana.

En su discurso tradicional, Zelenski detalló preparación de encuentros con la delegación estadounidense y socios europeos. «Lo más importante es que me reuniré con enviados del presidente Trump, y también habrá encuentros con nuestros socios europeos, con muchos líderes, en relación a un acuerdo político para poner fin a la guerra», indicó.

Emisarios Trump y cumbre Merz

Medios como Axios y The Wall Street Journal reportan envío de Steve Witkoff (negociador paz) y Jared Kushner para el fin de semana. Antes de la cumbre del lunes convocada por canciller Friedrich Merz –con líderes europeos, UE y OTAN–, se reunirán asesores de política exterior de Washington y Kiev.

«La oportunidad es considerable… Estamos trabajando para que la paz para Ucrania sea digna y para asegurar una garantía de que Rusia no regresará para una tercera invasión», enfatizó Zelenski, refiriéndose al conflicto Donbás (2014) y guerra total (2022).

Tres documentos en negociación

Se discuten: plan paz de 20 puntos (asesores Kiev/Europa/Washington); garantías seguridad en Alemania; economía/reconstrucción en EE.UU. Trump busca «entendimiento completo» pre-Navidad, pese a rechazo ruso a modificaciones europeas al borrador de 28 puntos.

Zelenski identificó cesión de Donetsk y control Zaporiyia (mayor central nuclear Europa, ocupada por Rusia). Ucrania aceptaría referéndum sobre acuerdo con cesiones –progreso para Washington–, pero Moscú exige todo Donbás (Lugansk/Donetsk). Axios indica oferta de garantía Artículo 5 OTAN, legalmente vinculante vía Congreso.