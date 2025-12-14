El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convenció al líder bielorruso Alexandr Lukashenko para que indultara este sábado a más de un centenar de presos políticos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz 2022 Ales Bialiatski, a cambio de levantar sanciones contra Bielorrusia, considerada la última dictadura de Europa y aliado clave de Rusia en la guerra de Ucrania.

El indulto resultó de dos días de consultas intensas –varias horas viernes y sábado– entre Lukashenko (en poder desde 1994) y el emisario de la Casa Blanca, John Cole. Trump busca ganar aliado para presionar fin a la invasión rusa.

Organizaciones de derechos humanos confiaban en Trump para liberar presos principales, especialmente con su aspiración al Nobel. Tras Serguéi Tijanovski (marido de Svetlana Tijanóvskaya), Bialiatski (63 años, fundador de Viasna) y otros 122 salieron libres.

La delicada salud de Bialiatski –demandada por Amnistía Internacional– alarmaba: incomunicado en la prisión 9 de Gorki (Moguiliov) desde 2023, con celdas castigo sin medicinas tras condena a 10 años en 2023. «La lucha sigue», dijo al llegar a la Embajada de EE.UU. en Vilna.

Otra liberada: María Kolésnikova («corazón» protestas 2020), condenada a 11 años tras romper pasaporte en frontera ucraniana. También Víctor Babariko (banquero, preso 5 años) y activistas, periodistas, extranjeros –muchos a Ucrania–. Más de 1.000 presos políticos persisten.

Sanciones potasio levantadas

Horas antes, Washington anunció fin a restricciones sobre Belaruskalia (20% potasio mundial, 10M toneladas pre-2021). «En línea con órdenes de Trump, se levantan sanciones sobre potasio», dijo Cole. «A medida que normalicen relaciones, más se retirarán».

Poco importa represión 2020, ataques híbridos OTAN o cesión territorio ruso. «Hablamos de Ucrania, Venezuela, futuro y acercamiento EE.UU.-Bielorrusia», afirmó Cole.

Trump exigió liberaciones en llamada agosto rumbo cumbre Putin. Bielorrusia celebra fin «sanciones ilegales Biden»; desde noviembre, 156 indultos (EE.UU., UK, Ucrania, etc.). Ya levantó sanciones Belavia (2022).