La representación en Perú del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, expresó este sábado su «profunda preocupación y firme rechazo» ante procedimientos policiales «selectivos» contra ciudadanos venezolanos.

La agrupación denunció en comunicado que los operativos incluyeron «requisas masivas, traslados forzosos a comisarías y exposición pública», pese a que la mayoría tenía documentación migratoria regular.

Citó un reciente procedimiento con 1.500 venezolanos trasladados, de los cuales solo 90 estaban irregulares según datos oficiales. «Esto evidencia actuación desproporcionada, arbitraria y carente de razonabilidad jurídica», agregaron, desmontando «estigmatización».

Denuncia de maltratos

VV Perú reportó «múltiples testimonios» de maltrato verbal, tratos humillantes y exposición mediática «sometiéndolos al escarnio público sin imputación de delito». Exigieron cese inmediato de operativos discriminatorios, revisión urgente de protocolos policiales para respetar debido proceso y derechos humanos, sanciones por abusos comprobados, y diálogo institucional con la diáspora venezolana para «soluciones reales».

Autoridades peruanas informaron intervención a más de 1.500 extranjeros –sin precisar nacionalidad– en Lima/Callao, Arequipa y Trujillo, contra migración irregular supervisada por presidente José Jerí «para enfrentar delincuencia y crimen organizado».

El premier Ernesto Álvarez recordó estado de emergencia en Lima/Callao, permitiendo exigir identificación. «Perú acoge a quienes trabajan productivamente, no a irregulares», enfatizó.

Perú, segundo receptor mundial de venezolanos (1,5M tras Colombia), enfrenta tensiones migratorias.