El expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Manuel Zelaya, llamó este sábado a la movilización de su militancia para respaldar a los candidatos oficialistas que exigen la anulación de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, las cuales calificó como «procesos fraudulentos».

«Al salir de aquí, tenemos que ir a las calles a apoyar a quienes están protestando para que se anulen todos esos procesos fraudulentos», afirmó Zelaya ante simpatizantes durante una asamblea extraordinaria de Libre en Siguatepeque, en el centro de Honduras.

Zelaya reiteró su respaldo a la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, así como a aspirantes a alcaldías y al Parlamento local e insistió que «hoy no puede triunfar la corrupción, ni los fideicomisos, ni los capos del narcotráfico» y que será «el pueblo otra vez» el que prevalezca en Honduras.

Afirmó que el país cuenta con una ciudadanía que ha construido «casi dos décadas de conciencia y convicción» en resistencia «pura y en lucha» que «no se vence, no se rinde, no se vende y no traiciona».

«Hagamos honor a quienes somos, el pueblo es el motor de la historia y siempre lo ha demostrado. Nunca tema usted cuando tiene que trabajar por la gran mayoría de una nación y esté dispuesto a arriesgar todo: su vida, su patrimonio, con tal de que la honestidad prevalezca y la justicia, la libertad y la democracia, sean las bases fundamentales de los principios que le rigen la vida», enfatizó.

Washington

Zelaya calificó a Moncada, tercera con 618.448 votos (19,29%), como «lo mejor que tiene Honduras para ser la jefe de Estado» y cuestionó al «débil» bipartidismo tradicional por recurrir «al imperio, a Washington».

«Imagínense cómo es de débil el bipartidismo, cómo son de traidores y vendepatrias, pitiyankis, que tuvieron que recurrir al imperio, a Washington. Tuvieron que recurrir a Donald Trump… para intentar detener la mejor candidata de la historia», señaló.

El exmandatario, quien el martes dijo que Libre tiene actas donde Salvador Nasralla (Partido Liberal) gana, pidió «decisiones enmarcadas en la ley, pero radicales en favor del pueblo».

Con el 99,40% escrutado, el CNE mantiene a Nasry ‘Tito’ Asfura (Partido Nacional, respaldado por Trump) primero con 1.298.835 votos (40,52%), seguido de Nasralla con 1.256.428 (39,48%), a la espera del escrutinio de 2.773 actas inconsistentes.