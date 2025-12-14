El mundo de la música regional mexicana y tejana se viste de luto tras el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre y exrepresentante de la icónica cantante Selena Quintanilla, a la edad de 86 años.

Su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla, confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

«Con gran dolor les hago saber que mi papá murió hoy”, escribió A.B., acompañando la publicación con una fotografía de su padre y la nostálgica canción ‘Cien Años’ de Pedro Infante.

Abraham Quintanilla se consolidó como una figura determinante en la historia de la música tejana y una pieza central en el ascenso de su hija, Selena Quintanilla, ‘La Reina del Tex-Mex’.

Además de ser el patriarca, Quintanilla fue el fundador y mánager de la agrupación familiar ‘Selena y los Dinos’, en la que también participaban sus hijos A.B. (músico) y Suzette (baterista).

Por su parte, como compositor, productor y cantante, también fungió como productor ejecutivo de la aclamada película biográfica de 1997 sobre Selena, protagonizada por Jennifer Lopez.

Por ahora, ni las causas exactas del deceso ni los detalles sobre los servicios funerarios han sido revelados.

El anuncio de su fallecimiento generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales.

La comunidad de seguidores de Selena y figuras de la industria musical han expresado sus condolencias, destacando su incansable labor en la difusión de la música tejana y su apoyo constante al impulso de su familia en el medio artístico.

Durante las últimas décadas, Abraham se mantuvo activo, participando en homenajes, documentales y proyectos que han reforzado la presencia histórica de Selena en la cultura latinoamericana.