Los Juegos Interempresas de Guayana 2025 se tiñeron de luto tras el fallecimiento de dos atletas participantes, en incidentes separados ocurridos durante el desarrollo de las competencias.

Ambos decesos, atribuidos a infartos fulminantes, han conmocionado a la comunidad deportiva y a los trabajadores de las empresas básicas de la región.

El primero de los lamentables sucesos ocurrió durante la prueba de Ciclismo MTB, Marcos Maldonado, trabajador de CVG BAUXILUM, sufrió un infarto al corazón fulminante mientras rodaba la primera vuelta de la competencia.

Según testigos, el colapso fue inmediato, y aunque fue trasladado en ambulancia, ya era demasiado tarde.

En horas de la tarde, la tragedia volvió a golpear a los Juegos, esta vez en una cancha de sóftbol.

Juan Vera, trabajador jubilado de CVG SIDOR, se desplomó alrededor de las 3:30 de la tarde, mientras estaba lanzando en un juego de sóftbol en el Club Incret.

El ataque al corazón fue fulminante, dejando a la comunidad deportiva consternada.

Jornada dominical suspendida

El Comité Organizador de los Juegos Interempresas de Guayana 2025 emitió un comunicado oficial lamentando profundamente los fallecimientos.

En honor a la memoria de Vera y Maldonado, la Organización ha declarado el domingo 14 de diciembre como día de luto, suspendiendo la jornada de competencias.